"Аэрофлот" ввел скидку 50% для детей до 12 лет на перелеты по России

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" ввел фиксированную скидку 50% для детей от 2 до 12 лет на перелеты по России в эконом-классе, сообщила компания.

"Скидка 50% для детей с гражданством РФ применяется к любому тарифу в классе "Эконом" по всей внутренней маршрутной сети и рейсов группы "Аэрофлот", выполняемых под кодом SU", - сказано в сообщении.

Скидка действует с 23 декабря при покупке билетов с датой вылета, начиная с 1 января 2025 года.

Для тарифов в рамках специальных льготных программ, таких как субсидируемые государством перевозки и "плоские" тарифы, сохраняется ранее установленный размер скидки, уточнил перевозчик.

За 11 месяцев 2024 года "Аэрофлот" и его дочерняя авиакомпания "Россия" перевезли в эконом-классе на внутренних направлениях более 1,3 млн детей в возрасте от 2-х до 12-ти лет. По статистике авиаперевозчика, больше всего детей летает из городов России в Сочи и Калининград.

19 декабря президент Владимир Путин поручил правительству до 14 января урегулировать вопрос со льготами на авиабилеты для многодетных семей. В Минтрансе заявляли, что уже начали работу с авиакомпаниями по предоставлению семьям с детьми скидки на перелеты в размере 50%. Вице-премьер Виталий Савельев уточнял позднее, что такая льгота будет распространяться на всех детей до 12 лет, а не только на детей из многодетных семей.

По данным Минтранса, за 2023 год 20 крупнейшими авиакомпаниями перевезено 7,3 млн детей до 12 лет (при общем числе пассажиров в 105,4 млн человек), за 10 месяцев 2024 года - 7,1 млн (против 95,7 млн). Дети до 2 лет перевозятся бесплатно по маршрутам внутри страны и со скидкой 90% - на международных рейсах.

Предоставление скидки увеличит спрос на пассажирские авиаперевозки, однако предложение не сможет отреагировать на это должным образом, поскольку у перевозчиков нет доступа к дополнительным провозным емкостям, отмечает старший аналитик Альфа-банка Анастасия Егазарян.

"Мы полагаем, что российские авиакомпании будут искать возможность восполнить снижение выручки из-за предоставления этой льготы за счет наращивания выручки в других сегментах, чтобы избежать уменьшения среднего показателя на кресло-километр, - отмечает она. - Более активное вмешательство государства в тарифную политику авиакомпаний нельзя назвать большой неожиданностью. Предложенная мера, безусловно, выгодна отдельным категориям клиентов авиакомпаний, однако это является негативным фактором с точки зрения восприятия акций "Аэрофлота" на рынке".