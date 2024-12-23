"Уральские авиалинии" ввели скидку 50% для детей до 12 лет на внутренних рейсах

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - "Уральские авиалинии" введут скидку в 50% от тарифа на авиабилеты по России для детей в возрасте от 2 до 12 лет, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Скидка распространяется на билеты с вылетом после 11 января на тарифы группы промо, эконом и премиум-эконом.

Ранее в этот день "Аэрофлот" сообщил, что ввел фиксированную скидку 50% для детей от 2 до 12 лет на перелеты по России в эконом-классе. Скидка действует с 23 декабря при покупке билетов с датой вылета, начиная с 1 января 2025 года.

Для тарифов в рамках специальных льготных программ, таких как субсидируемые государством перевозки и "плоские" тарифы, сохраняется ранее установленный размер скидки.

19 декабря президент Владимир Путин поручил правительству до 14 января урегулировать вопрос с льготами на авиабилеты для многодетных семей. В Минтрансе заявляли, что уже начали работу с авиакомпаниями по предоставлению семьям с детьми скидки на перелеты в размере 50%. Вице-премьер Виталий Савельев уточнял позднее, что такая льгота будет распространяться на всех детей до 12 лет, а не только на детей из многодетных семей.