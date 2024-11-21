Экспорт пшеницы из России с 1 по 20 ноября вырос на 27% и превысил 3 млн тонн

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Россия с 1 по 20 ноября отгрузила на экспорт 3,165 млн тонн пшеницы, что на 27% больше, чем годом ранее, сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

Как заявила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, отгрузки пшеницы растут второй месяц подряд. В то же время экспорт других зерновых культур резко снизился. Так, ячменя отправлено 177 тысяч тонн против 383 тысяч тонн годом ранее, кукурузы - 97 тысяч тонн против 443 тысяч тонн. В целом экспорт основных видов зерна составил 3,439 млн тонн, что на 3,8% больше, чем год назад.

"Ожидаемо растут отгрузки в Египет, так как были выиграны тендеры с поставками российской пшеницы в ноябре. За первые 20 дней ноября они выросли 3,3 раза - до 549 тысяч тонн против 166 тысяч тонн годом ранее, - сказала эксперт. - Отдельно стоит отметить значительный рост отгрузок в Марокко - до 222 тысяч тонн со 119 тысяч тонн. Это связано с тем, что Марокко собирается увеличивать объем импортируемой пшеницы и основной акцент будет сделан на закупки в России. Африканские страны, закупавшие ранее пшеницу в основном в странах ЕС, видят, что поставки европейской пшеницы могут быть менее стабильными, менее обеспеченными из-за сокращения экспортного потенциала".

Среди активных покупателей российской пшеницы Тюрина также назвала Нигерию, куда отгружено 156 тысяч тонн. Год назад экспорта в эту страну не было. Отгрузки в Алжир выросли в три раза - до 150 тысяч тонн против 50 тысяч тонн. В Гвинею, Анголу и Сенегал с начала ноября было отгружено по более 30 тысяч тонн. Увеличивается экспорт в Индонезию, Тунис, Израиль, Йемен, Ливию, Шри-Ланку.

"То есть сегодня у российской пшеницы достаточно стабильное положение на рынках Африки и Южной Азии", - констатировала Тюрина.

Отгрузки в Турцию снизились до 135 тысяч тонн с 630 тысяч тонн год назад.

Как сообщила Тюрина, число компаний, отгружавших пшеницу с начала ноября, сократилось до 33 с 64 годом ранее.

По данным союза, как и год назад, зерно экспортировалось через 40 портов. "Крупнейшим регионом отгрузки зерновых и зернобобовых традиционно является Новороссийск - 1,338 млн тонн против 1,228 млн тонн за 20 дней ноября прошлого года, - сказала эксперт. - После снижения восстанавливается рейдовая перевалка: к настоящему времени отгрузки выросли на 41%, до 936 тысяч тонн с 662 тысяч тонн. Тамань нарастила перевалку в 2,2 раза, до 270 тысяч тонн. В то же время отгрузки через Ростов-на-Дону снизились на 23%, до 373 тысяч тонн".

Порт "Высоцкий" (Ленинградская область) увеличил перевалку в 2,2 раза, до 123 тысяч тонн. Из ряда речных портов выросла отгрузка судами река-море.

Говоря о ценовой ситуации, Тюрина сообщила, что с 1 по 20 ноября цены на европейскую пшеницу снизились с $241 до $236 за тонну, американскую - с $257 до $249 за тонну. Цена предложения российской пшеницы (4 класс, FOB Новороссийск) стабильна - в пределах $225-226 за тонну. "Но под влиянием снижения цен предложения в ЕС уменьшается дисконт в цене на российскую пшеницу по сравнению с европейской. Сейчас он составляет $10 за тонну, на 1 ноября был $16, - заявила она. - Но в условиях возможного уменьшения объема квоты на экспорт российского зерна и ориентации многих стран, особенно Африки, на закупку именно российской пшеницы снижение дисконта не будет сдерживающим фактором для роста отгрузок. В конце года, думаю, они еще вырастут".

Как сообщила Тюрина, цены производителей на зерно в России имеют разнонаправленную динамику. На юге и в Поволжье они снизились, в центре зафиксирован рост. В долларовом эквиваленте цены снизились до $151,4 за тонну со $157 в начале месяца. "Но стоит отметить положительную динамику относительно прошлого сезона. Год назад цена составляла $129 за тонну. Но, думаю, это повышение цен не позволит полностью покрыть расходы производителей пшеницы", - заявила эксперт.