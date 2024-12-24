Foxconn построит завод по выпуску аккумуляторов для электромобилей в Чжэнчжоу

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Тайваньская Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology), крупнейший в мире производитель электроники по контрактам и поставщик Apple, построит предприятие по выпуску аккумуляторов для электромобилей в городе Чжэнчжоу (провинция Хэньань).

Ее подразделение Foxconn New Energy Battery (Zhengzhou), созданное в октябре, получит 600 млн юаней ($82 млн) на эти цели, пишет South China Morning Post. Новый завод расположится по соседству с крупнейшим предприятием Foxconn по сборке iPhone для Apple Inc.

В июне 2023 года компания создала "дочку" Foxconn New Business Development Group с капиталом в 1 млрд юаней для ведения операций в сфере электромобилей и аккумуляторов для них. Через нее она влила 350 млн юаней в Foxconn New Energy Battery на начальном этапе.

Развивая операции в сфере электромобилей, Foxconn пытается диверсифицировать источники выручки. Она также работает в сфере производства полупроводниковых компонентов и робототехники.

С начала 2024 года акции Foxconn подорожали на 44%.