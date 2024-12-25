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Tesla до конца года достроит в Шанхае завод для выпуска накопителей энергии

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla планирует до конца 2024 года завершить строительство в Шанхае завода, на котором будут выпускаться накопители энергии Megapack, сообщило "Синьхуа" со ссылкой на заявление местного представительства компании.

Строить завод начали в конце мая. Предприятие занимает территорию площадью около 200 тысяч кв. метров, а общий объем инвестиций в этот проект оценивается примерно в 1,45 млрд юаней ($202 млн).

Предприятие станет первым проектом Tesla по производству накопителей энергии за пределами США и вторым заводом компании в Шанхае после гигафабрики по выпуску электромобилей, общие инвестиции в которую превысили 50 млрд юаней.

Массовый выпуск Megapack на новом предприятии, как ожидается, начнется в первом квартале 2025 года. На начальном этапе объем производства составит 10 тысяч накопителей в год, что эквивалентно примерно 40 ГВт.ч электроэнергии.

Megapack - это аккумулятор для накопления энергии и поддержания энергообеспечения мощностью 3,9 МВт.ч, его использование способствует стабильности электросетей и предотвращает перебои в их работе, говорится на сайте Tesla. У американской компании уже есть завод по производству Megapack в Калифорнии, мощность которого составляет 10 тысяч единиц в год.

Tesla США Шанхай Megapack Китай
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