ВТБ пересчитал бизнес-план на 2025 год с новым прогнозом по ставке ЦБ

Банк ждет ее на уровне 21% вместо 23%

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ заложил в бизнес-план на 2025 год сценарий длительного нахождения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 21%, сообщил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

"Сценарий 23% умер в любом случае. Сценарий, с которым мы выходили (с бизнес-планом на заседание набсовета - ИФ), это второй сценарий, когда мы 21-процентную ставку будем иметь долгое время, возможно, до конца 2025 года. Нам пришлось пересчитать свой бизнес-план и вынести его в измененном виде", - сказал Пьянов. Он отметил, что этот документ набсовет рассмотрел 24 декабря. Параметры бизнес-плана на 2025 год банк сообщит при раскрытии финансовых результатов за 2024 год.

ВТБ ранее прогнозировал повышение ставки ЦБ с 21% до 23% в декабре 2024 года и сохранение ее на этом уровне в течение всего 2025 года.

Банк России 20 декабря принял неожиданное решение для рынка, сохранив ставку на уровне 21%. Большинство аналитиков ожидали ее повышения на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 23% годовых.

"Для нас это решение по ставке было неожиданностью, неожиданностью приятной. Для тех, кто занимается бизнес-планированием - неприятной, а для тех, кто отвечает за финрезы, скорее, приятной. Мы на выходных (. . .), поскольку Акела промахнулся, долго разбирали, почему Акела промахнулся, и что это решение означает. Криптографически несколько раз расшифровав на разных языках результаты пресс-конференции, мы сходимся к трем возможным интерпретациям", - заявил первый зампред ВТБ.

Первое суждение предполагает еще одно повышение ставки в феврале 2025 года до 23% и ее удержание на этом уровне до конца следующего года. "Первая интерпретация. То, что произошло - это новогодний подарок всем, и 14 февраля - в День Святого Валентина - мы продолжим старую концепцию приведения инфляции близко к таргету к концу 2025 года с неизбежным повышением (ставки - ИФ) до 23% и удержанием на уровне 23% до конца (года - ИФ)", - отметил Пьянов.

Второй сценарий, который и лег в основу бизнес-плана, предусматривает сохранение ставки ЦБ на текущем уровне.

"Впервые мы видим такой ввод в обсуждение по ставке фактора кредитования. Поэтому вторая возможность - это, по сути, одновременная победа над динамикой кредитного портфеля, которая является пререквизитом для обуздания инфляции. В этом случае будет смещение интереса нашего регулятора к приведению динамики кредитного портфеля разными методами, не связанными со ставкой, к каким-то приемлемым значениям. В этом сценарии ставка удержится долгое время на уровне 21%. При этом фактор инфляции не будет упускаться из фокуса. Он будет обусловлен победой над динамикой кредита", - сообщил первый зампред ВТБ.

Третья интерпретация предусматривает возможность снижения ставки ЦБ в 2025 году.

"Третий вариант - это мы имеем новую теорию ДКП (денежно-кредитной политики - ИФ), которая грубо звучит как "победим кредит с каким-то лагом (при чем лаг для нас не важен) - победим инфляцию", то есть наиболее радикальный сценарий, который, по нашему мнению, допускает и снижение ставки в 2025 году", - заявил Пьянов.