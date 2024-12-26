"Мосбиржа" проводит дискретный аукцион для расписок "О'Кей" из-за роста цены

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - "Московская биржа" проводит дискретный аукцион для глобальных депозитарных расписок компании "О'Кей" в период с 14:18 до 14:48 в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На момент начала проведения дискретного аукциона стоимость депозитарных расписок компании "О'Кей" составила 28,06 рубля за штуку (+23,8% к закрытию торгов 25 декабря). Объем торгов этими бумагами на "Мосбирже" к 14:18 составил почти 59 млн рублей.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", основной причиной резкого роста стоимости депозитарных расписок "О'Кей" стали корпоративные новости. Совет директоров группы "О'Кей" (O'KEY Group S.A.) решил продать бизнес-сегмент гипермаркетов его менеджменту.

В конце 2023 года гендиректором бизнеса гипермаркетов стал Константин Арабидис, бывший до назначения CFO всей группы.

Гипермаркеты работают под тем же названием - "О'Кей". В результате сделки будет приобретена сеть магазинов, товарный знак, логистическая инфраструктура и прочие материальные и нематериальные активы.

Продажа гипермаркетов "отвечает наилучшим интересам группы и всех ее акционеров", говорится в сообщении.

Сумма сделки не раскрывается. На совершение сделки потребуется разрешение правкомиссии по иностранным инвестициям, отмечают в компании.

При этом второй бизнес-сегмент, развивающий дискаунтеры "ДА!", сохранится в периметре группы.