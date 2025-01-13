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Доходность гособлигаций США продолжает расти на статданных по рынку труда

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Доходность американских государственных облигаций продолжает расти в понедельник за счет сильных данных по рынку труда США.

Доходность 10-летних US Treasuries увеличилась в ходе торгов на 1,1 базисного пункта (б.п.), составив 4,78%. Это максимальная отметка с октября 2023 года.

Доходность 30-летних бумаг увеличивается на 0,1 б.п., до 4,947%, показатель для 2-летних бондов повысился на 2,9 б.п., до 4,417%.

Статданные, обнародованные в минувшую пятницу, показали рост числа рабочих мест в экономике США в декабре на 256 тысяч и снижение безработицы до 4,1% по сравнению с 4,2% в ноябре.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение числа рабочих мест на 165 тысяч. Респонденты Trading Economics предполагали увеличение на 160 тысяч При этом большинство экспертов не ожидало изменения безработицы с ноябрьского уровня.

На фоне таких данных аналитики и участники рынка начали пересматривать свои прогнозы для уровня ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы. Так, эксперты Bank of America и Deutsche Bank теперь полагают, что Федрезерв вовсе не будет снижать ставку в текущем году.

"Пока у ФРС нет возможности даже говорить о перспективах снижения ставок в ближайшее время", - отметила старший стратег Charles Schwab & Co Кэти Джонс.

Bank of America Deutsche Bank US Treasuries США ФРС
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