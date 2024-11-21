"АЛРОСА" на фоне кризиса на рынке планирует оптимизировать часть персонала

Кроме того, компания может приостановить добычу на наименее рентабельных участках

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - "АЛРОСА", контролирующая почти треть мировой алмазодобычи, рассматривает приостановку производства на ряде наименее рентабельных участков в 2025 году и оптимизацию издержек, включая расходы на персонал, заявил гендиректор компании Алексей Маринычев в интервью якутскому телеканалу "Алмазный край".

"Отрасль сейчас переживает кризис. Этот кризис достаточно глубокий. Уже второй года подряд мы фиксируем снижение цен. Мы находимся в периоде, когда вынуждены заниматься оптимизационными мероприятиями, смотреть за своими расходами и снижать свои затраты", - констатировал Маринычев.

Чтобы переждать непростые с точки зрения продаж времена, компания привлекла на рынке финансовые ресурсы. "У нас есть финансовая подушка", - отметил глава "АЛРОСА".

"Но это не означает, что нам не нужно внимательно смотреть за своими расходами", - добавил он. Сейчас "АЛРОСА" находится в процессе оптимизации фонда оплаты труда, планируя сократить ФОТ на 10%. "Преимущественно это коснется руководителей, специалистов, служащих. Это и неполный рабочий день, отпуск за свой счет. Конечно, это и частичное высвобождение наших сотрудников на рынок", - пояснил он.

Алмазодобытчик также пересматривает планы по переработке горной массы и, соответственно, добыче, подчеркнул Маринычев.

"Мы посмотрели на объем горной массы. Это не может не отразиться и на объеме алмазодобычи, который мы можем себе позволить снизить в 2025 году, чтобы не нарушать стратегию отработки наших месторождений. Отдельные менее рентабельные участки могут быть подвержены приостановке в этот кризисный период", - сказал он. При рыночном восстановлении "АЛРОСА" рассчитывает быстро нарастить свои производственные мощности и "работать традиционно". "Ни один из ГОКов конечно не остановится", - заверил Маринычев.

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