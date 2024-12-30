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Азиатские рынки акций в основном снижаются

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Азиатские фондовые индексы в основном снижаются в понедельник при низкой активности торгов.

"Конец года вызывает некоторое беспокойство, отчасти из-за неопределенности относительно того, как может сложиться картина международной торговли в 2025 году, - отмечает аналитик Kohle Capital Markets Pty. Тим Уотерер. - Некоторые трейдеры выходят из рискованных активов в конце года, что оказывает давление на азиатские рынки".

Японский индекс Nikkei 225 теряет 1% в ходе торгов. В числе лидеров снижения в Токио - акции Advantest Corp. (-2,7%), Mitsubishi Heavy Industries (-1,9%), Hitachi (-1,8%).

Китайский Shanghai Composite колеблется между ростом и снижением. Заметно дорожают акции China Mobile Ltd. (+1,3%), China Petroleum & Chemical Corp. (+0,5%) и PetroChina Co. (+0,6%). В то же время дешевеют бумаги Beijing Kingsoft Office Software (-3,1%), Hygon Information Technology (-0,7%).

Гонконгский индекс Hang Seng опустился на 0,3%. Стоимость акций Yadea Group упала на 2,4%, Lenovo Group - на 3%, Sands China - на 4,6%. Котировки бумаг Geely Automobile и Li Auto Inc. уменьшились на 3,1% и 1,3%.

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI поднялся на 0,4% в ходе торгов.

Объединенная следственная группа, расследующая дело в отношении президента Южной Кореи Юн Сок Еля, запросила ордер на его арест, сообщает "Ренхап". Группа запросила ордер на арест после того, как Юн Сок Ель проигнорировал три повестки о явке на допрос. Представитель президента сообщил, что намерен в ответ на запрос об ордере на арест предпринять "официальные шаги".

Акции авиакомпании Jeju Air Co. упали в цене на 8,5%, до рекордного минимума, после авиакатастрофы с ее самолетом, в ходе которой погибло 179 человек. Стоимость бумаг материнской компании Jeju Air - AK Holdings Inc. - снизилась на 9,7%.

В то же время в Сеуле дорожают акции LG Energy Solution (+0,7%), Samsung SDI (+0,8%), Kia Corp. (+0,6%).

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,3%. Заметно подешевели акции IT-компаний Block Inc. CDI (-2,1%) и Megaport (-0,9%), а также Telix Pharmaceuticals (-1,1%), BSP Financial Group (-4%).

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