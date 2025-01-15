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В США ставки по ипотеке превысили 7%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В США средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам увеличился на 10 базисных пунктов на прошлой неделе и достиг самой высокой отметки с мая 2024 года, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров (MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $766 550 на неделе, завершившейся 10 января, составила 7,09% годовых против 6,99% неделей ранее.

Ставки по ипотеке выросли на фоне подъема доходности гособлигаций США и ожиданий, что Федрезерв замедлит смягчение денежно-кредитной политики.

Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю взлетело на 33%, рекордными темпами с марта 2020 года. В том числе количество заявок на покупку нового дома выросло на 26,9%, а число заявок на рефинансирование имеющейся ипотеки подскочило на 43,5%.

США ФРС MBA
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