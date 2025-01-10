"Москвич" в 2024 году продал более 23 тысяч автомобилей

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Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Московский автозавод "Москвич" в 2024 году продал более 23 тысяч автомобилей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

В общее число проданных за год машин вошли более 2,4 тысячи седанов "Москвич 6" и более 1,3 тысячи электромобилей "Москвич 3е".

За декабрь продажи бренда превысили 2,4 тысячи штук, в том числе было реализовано более 360 "Москвичей 6" и более 160 "Москвичей 3е".

"Москвич", совместно управляемый правительством столицы и "КАМАЗом", выпускает на технологической базе китайского JAC компактный кроссовер "Москвич 3", его электрическую версию "Москвич 3e", а также лифтбек "Москвич 6". На ближайшее время также запланировано начало производства семиместного кроссовера "Москвич 8".

Коммерческий директор "Москвича" Максим Златокрылец в конце августа 2024 года говорил журналистам, что завод планирует реализовать за год 27 тысяч автомобилей против 15,3 тысячи годом ранее, в частности, за счет двукратного увеличения продаж розничным клиентам.

"Мы ставили задачу в этом году значительно увеличить именно розничные продажи. В прошлом году общий объем регистраций по бренду "Москвич" был 13 тысяч автомобилей, продажи дилерам - 15 тысяч штук, из которых примерно половина приходилась на корпоративные продажи. Конечно, с начала 2024 года мы пошли в активное развитие розничных продаж и считаем, что мы не менее 15-17 тысяч автомобилей сможем реализовать в этом году только в рознице, что соответствует росту в рознице в два раза относительно прошлого года", - говорил Златокрылец в августе в кулуарах IMAF-2024.

Тогда же он сообщал, что в 2025 году "Москвич" хочет продать 35-40 тысяч автомобилей.

Гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин в феврале 2024 года говорил "Ведомостям", что точка безубыточности "Москвича" достигается при сборке 40 тысяч автомобилей в год. На вопрос газеты о том, целесообразно ли "Москвичу" стремиться к выпуску 50 тысяч автомобилей в год, что раньше было анонсировано производителем, Когогин тогда ответил: "Нет - именно потому, что не нужно. Уровень безубыточности достигается на 40 тысяч автомобилей в год". Когогин также отмечал, что китайский технологический партнер "Москвича" (концерн JAC) - "далеко не самая крупная автомобильная корпорация в Китае".

За 2023 год "Москвич" увеличил чистый убыток по РСБУ в 3,6 раза, до 8,6 млрд рублей. Выручка предприятия составила 59,2 млрд рублей (+38,9% к 2022 году).