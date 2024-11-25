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Москва передаст Кубе 50 автомобилей "Москвич"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Власти Москвы помогут кубинским коллегам создать таксопарк из автомобилей "Москвич", соответствующий меморандум о намерениях был подписан между департаментом транспорта Москвы и министерством транспорта Кубы, планируется передать 50 автомобилей.

"Москва поможет Кубе создать таксопарк из автомобилей "Москвич". Соответствующий меморандум о намерениях подписали (заммэра Москвы по вопросам транспорта) Максим Ликсутов и министр транспорта Республики Куба Эдуардо Родригес Давила (...) Столица готова предоставить кубинским коллегам партию из 50 "Москвичей" и оценить возможность адаптации их систем мультимедиа на испанский язык", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале столичного департамента транспорта в понедельник.

Таксопарки планируется организовать в Гаване и Варадеро. Для этого сформирована рабочая группа, которая подготовит бизнес-модель проекта и определит порядок возврата инвестиций его участников, отмечается в сообщении.

"Транспортный комплекс Москвы всегда готов сотрудничать с коллегами из дружественных стран, делиться своим опытом и передовыми разработками", - отметил Ликсутов, его слова приводятся в сообщении.

Москва Куба
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