Россия в январе-сентябре 2024 года увеличила импорт устриц в 2,3 раза

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Россия в январе-сентябре 2024 года импортировала 434 тонны устриц, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее, стоимость импорта выросла в 1,5 раза, до $4,1 млн, сообщает аналитический центр Рыбного союза со ссылкой на зарубежную таможенную статистику.

Поставки стали крупнейшими за последние шесть лет, отмечается в сообщении.

Наиболее крупным поставщиком устриц стал Китай, из которого ввезли 260 тонн, что в 20 раз превышает показатели января-сентября 2023 года. В результате его доля в российском импорте устриц (в весе) превысила 60%.

Растут поставки из Намибии. В январе-сентябре они превысили 120 тонн, что на 25% больше, чем годом ранее.

Импорт из Марокко сократился на 15%, до 45 тонн.

Устрицы в Россию поставляет и республика Корея. "Объемы пока незначительные, но могут увеличиться с учетом намерения страны наращивать экспорт на мировой рынок", - говорится в сообщении.