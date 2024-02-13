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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

MSCI сократит число компонентов своего китайского бенчмарка на 61

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Американский индексный провайдер MSCI исключит акции 66 компаний из китайского MSCI China Index, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на итоги ежеквартального пересмотра компонентов.

Среди исключаемых эмитентов – авиакомпания China Southern Airlines, девелопер Greentown China, соцсеть Weibo Corp. и работающая в сфере охраны окружающей среды China Everbright Environment Group.

Вместе с тем MSCI включит в состав бенчмарка производителя бытовой техники Midea Group, биотехнологические Giant Biogene и MGI Tech, а также инфраструктурную China Merchants Expressway Network & Technology и производителя электрооборудования Ningbo Sanxing Medical Electric.

Изменения вступят в силу в конце месяца. В результате общее число компонентов MSCI China Index составит немногим более 700.

По итогам предыдущих четырех пересмотров MSCI исключила из него 57 компаний и включила в него 113.

С начала года китайский индекс снизился на 7,6%, за последние 12 месяцев – примерно на 27%.

Кроме того, MSCI меняет состав гонконгского бенчмарка, из состава которого исключаются акции пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC, застройщика New World Development и производителя стекла Xinyi Glass.

США Китай
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