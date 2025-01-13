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Московская "Волга-Бункер" намерена обанкротить владельца танкера "Волгонефть-239"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - ЗАО "Волга-бункер" (Москва) планирует обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ЗАО "Волгатранснефть" - владельца танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года.

Соответствующее уведомление московской компании на Федресурсе опубликовано 13 января.

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Согласно картотеке арбитражных дел, в феврале 2024 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Волга-Бункера" о взыскании с "Волгатранснефти" 6,5 млн рублей.

Компания взыскивала задолженность по заключенным в 2022 году договорам купли-продажи шести судов: "Волгонефть-164" (стоимость 1,162 млн рублей), "Волгонефть-206" (1,008 млн рублей), "Волгонефть-208" (1,027 млн рублей), "Волгонефть-219" (1,085 млн рублей), "Волгонефть-246" (1,085 млн рублей), "Волгонефть-264" (1,142 млн рублей). Покупателем по сделке была "Волгатранснефть".

В материалах отмечалось, что акт приема-передачи судов был представлен в суд.

Срок для оплаты имущества, установленный дополнительными соглашениями к договорам, истек 31 декабря 2022 года, отсутствие оплаты и послужило причиной подачи иска.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", произошел разлив топлива. По данным Минтранса, были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тысчячи тонн мазута.

По данным Ространснадзора, оба судна находились в Керченском проливе в нарушение сезонных ограничений на плавание в акватории. Несколько танкеров, принадлежащих ЗАО "Волгатранснефть", не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом, отмечал Минтранс.

Выручка "Волгатранснефти" в 2023 году составила 89,8 млн рублей, чистый убыток по РСБУ - 61,34 млн рублей.

ЗАО "Волга-Бункер" относится к числу микропредприятий с доходами в 2023 году в 2,2 млн рублей. Специализируется на деятельности внутреннего водного грузового транспорта.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 13 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Арбитражный суд Москвы Минтранс Волга-Бункер Волгатранснефть Волгонефть-239 Керченский пролив
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