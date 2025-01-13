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Johnson & Johnson покупает биотехнологическую Intra-Cellular за $14,6 млрд

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Американский производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson покупает разработчика препаратов для лечения заболеваний центральной нервной системы Intra-Cellular за $14,6 млрд, говорится в пресс-релизе J&J.

Johnson & Johnson выплатит денежные средства в размере $132 за каждую акцию Intra-Cellular за счет имеющейся ликвидности и долга.

Закрытие сделки ожидается в 2025 году. После него акции Intra-Cellular будут сняты с торгов на бирже Nasdaq.

Бумаги этой компании подскочили в цене на 35,7% в ходе предварительных торгов в понедельник, до $128,75 за штуку.

Intra-Cellular в числе прочего разрабатывает лекарства от депрессии, тревожного расстройства и болезни Паркинсона. Ее рыночная стоимость на пятницу составляла порядка $10 млрд.

Johnson & Johnson Intra-Cellular США
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