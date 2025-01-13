BMW зафиксировала снижение продаж на 2,9% в IV кв. и на 4% в 2024 году

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG зафиксировал 2,9%-ное снижение продаж в четвертом квартале, в частности, из-за приостановки поставок после выявления проблем в тормозной системе, а также слабого спроса в Китае.

В минувшем квартале было реализовано всего 696 647 автомобилей BMW Group (включая бренды MINI и Rolls-Royce), говорится в отчете, опубликованном на сайте компании. При этом продажи электромобилей BMW выросли на 2,9% по сравнению с четвертым кварталом 2023 года, до 132 542 штук.

По предварительным оценкам, общие продажи автомобилей в 2024 году упали на 4% по сравнению с предыдущим годом, до 2 млн 450,804 тыс., тогда как поставки электромобилей увеличились на 13,5%, до 426 594.

Продажи BMW и MINI в Китае в четвертом квартале сократились на 14%, а в 2024 году - на 13,4%.