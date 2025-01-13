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РЖД уточнила данные по перевозкам контейнеров в 2024 году

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Перевозки контейнеров по сети ОАО "РЖД" во всех видах сообщения, включая экспорт, импорт и транзит, выросли в 2024 году на 5,9% по сравнению с 2023 годом, до 7,88 млн TEU груженых и порожних контейнеров, сообщила компания.

ЭкономикаВ России в 2024 году перевозки контейнеров по железной дороге выросли почти на 6%Читать подробнее

В том числе во внутрироссийском сообщении было отправлено 3,79 млн TEU (+2,4% к 2023 году).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 6,2%, до 5,8 млн TEU. В них перевезено 82,6 млн тонн грузов (+8,5% к уровню 2023 года), в том числе: химикатов и соды - 807,1 тыс. TEU (+0,8% к уровню 2023 года), лесных грузов - 579,4 тыс. (-3%), автомобилей и комплектующих - 520,9 тыс. (+4,5%), химических и минеральных удобрений - 501,4 тыс. (рост в 1,6 раза), метизов - 445,8 тыс. (+6,4%), промышленных товаров - 433,2 тыс. (+3,6%), машин, станков, двигателей - 395,3 тыс. (-3,5%), бумаги - 359,9 тыс. (-0,6%), строительных грузов - 269,3 тыс. (+17,6%), черных металлов - 209,4 тыс. (-15,7%), остальных и сборных грузов - 206,7 тыс. (+8,6%), зерна - 133,3 тыс. (+16,1%), цветных металлов - 131,2 тыс. (+0,1%), нефти и нефтепродуктов - 98,3 тыс. (+8,7%), продуктов перемола - 40 тыс. (рост в 1,5 раза), рыбы - 36,2 тыс. (+1,1%), цветной руды и серного сырья - 31,5 тыс. (-0,4%), каменного угля - 15,7 тыс. (+29,6%), мяса и масла животных - 31,1 тыс. (+13,6%), картофеля, овощей, фруктов - 13,3 тыс. (-13,1%), остальных продовольственных товаров - 332 тыс. TEU (+6,3%).

В декабре во всех видах сообщения было перевезено 686,4 тыс. TEU, что на 5,3% больше, чем в декабре 2023 года.

РЖД
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