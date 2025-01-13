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Шведская Sodra решила выйти из лесного бизнеса в Эстонии и Латвии

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Шведская Sodra Group планирует продать принадлежащие ей в странах Балтии лесные угодья и связанную с ними деятельность, сообщает сайт компании.

Отмечается, что миссия Sodra заключается в управлении лесами членов холдинга и переработке их сырья. При этом холдинг регулярно оценивается с точки зрения потребностей бизнеса.

"Наша миссия заключается в заботе о лесах участников (холдинга - ИФ), а не в том, чтобы владеть лесами. Поэтому мы инициировали продажу лесного хозяйства в странах Балтии, и сейчас идет процесс поиска подходящего покупателя. Но мы не торопимся", - объяснил президент бизнес-направления Sodra Skog Петер Карлссон.

В Эстонии и Латвии Sodra принадлежит около 153 тысяч гектаров леса, большая часть которых находится в Латвии.

Sodra Group Эстония Балтия Латвия Петер Карлссон Швеция
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