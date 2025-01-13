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Brent остается в плюсе и торгуется выше $81 за баррель

Brent остается в плюсе и торгуется выше $81 за баррель
Фото: Christophe Gateau/picture alliance via Getty Images

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в плюсе вечером в понедельник на опасениях последствий антироссийских санкций для мирового рынка топлива.

К 18:50 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,31 (1,64%), до $81,07 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,77 (2,31%), до $78,34 за баррель.

Трейдеры продолжают оценивать новость об американских санкциях против российской нефтяной отрасли. Санкции, в частности, коснулись компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также более 180 танкеров.

Американские санкции могут резко сократить поставки российской нефти ключевым покупателям - Китаю и Индии, отметил управляющий директор Tockmill Джозеф Дарие. Уменьшение экспорта нефти из России может подтолкнуть вверх глобальные цены, пока рынок "будет приспосабливаться к потере поставок со стороны одного из крупнейших производителей нефти в мире", добавил он.

"Как мы видели после запрета на импорт российской нефти со стороны ЕС, России удалось перенаправить торговые потоки, а значит, запрет мало сказался на объемах российского экспорта, - написали аналитики ING. - Теоретически Россия снова может принять меры, чтобы минимизировать последствия последних санкций".

Аналитики Goldman Sachs полагают, что при Дональде Трампе США, вероятно, "захотят избежать крупного и долгосрочного падения объема российских поставок, с учетом стремления к более низким ценам на энергоносители, а также заявлений о том, что сократить нефтяные доходы Ирана важнее, чем России".

Они прогнозируют, что цена Brent в 2025 году составит в среднем $76 за баррель.

Brent Goldman Sachs WTI Газпром нефть США Сургутнефтегаз
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