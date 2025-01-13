Рубль утром слегка понижается в паре с юанем, несмотря на рост нефти

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в понедельник; рубль слабеет, несмотря на рост нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,7485 рублей (+2,85 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,19 коп. выше уровня действующего официального курса.

Продажи экспортной выручки будут поддерживать рубль в ближайшие дни, считает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов.

"Пара "юань-рубль" пока не решается в очередной раз тестировать поддержку 13,5 руб./юань, - пишет эксперт. - Скорее всего, попытки проверить преграду на прочность будут продолжены. Рубль в ближайшие дни будет продолжать выглядеть сильно из-за необходимости экспортеров продать накопленную за новогодние праздники валютную выручку".

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 102-104 руб./$1, по паре "евро-рубль" – 105-107 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Рост нефтяных цен выступает на стороне рубля, - отмечает эксперт. - При этом ситуация на мировом энергетическом рынке может продолжить толкать цены на нефть вверх на фоне сокращения запасов в США в Кушинге. Тем временем добавляет неопределенности общим мировым настроениям активное обсуждение вероятности подготовки переговоров между президентами России и США. Рынок по-прежнему под давлением возможных новых санкций США, о перспективах которых вновь заговорили. Небольшого оптимизма мировым позициям евро может добавить свежая статистика из еврозоны. Так, рост промышленного производства в Германии в ноябре прошлого года оказался выше ожидаемого".

Цены на нефть продолжают расти утром в понедельник после уверенного подъема в пятницу.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составляет $81,13 за баррель, что на 1,72% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,84%, до $77,96 за баррель.

За минувшую неделю международный бенчмарк прибавил 4,3%, североамериканский – 3,5%.

Поддержку котировкам оказывают опасения в отношении поставок после введения в пятницу нового пакета американских санкций против российской нефтяной отрасли, в том числе "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза".

Другим положительным фактором выступает сильный отчет по рынку труда США, также опубликованный в пятницу. Данные указали на силу американской экономики, что поддерживает спрос на нефть, пишет Trading Economics.