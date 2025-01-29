Доля проданных полисов е-ОСАГО за 2024 год составила 67% в общем объеме

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Доля проданных электронных полисов ОСАГО за 2024 год составляет 67% в общем объеме всех полисов обязательной "автогражданки", сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).

Рост доли полисов е-ОСАГО в объеме общих продаж за прошлый год год составил 5 п.п. Всего в 2024 году автостраховщиками было оформлено 29,9 млн полисов электронного ОСАГО, на 16,1% больше, чем годом ранее. В 2023 году показатель составлял 25,8 млн полисов е-ОСАГО.

По статистике РСА в топ-10 регионов-лидеров по продажам полисов е-ОСАГО за 12 месяцев 2024 года вошли: Москва – с показателем 3 млн полисов е-ОСАГО (9,9% от всех продаж электронных полисов ОСАГО в РФ), Московская область (1,7 млн е-ОСАГО, 5,6%), Краснодарский край (1,3 млн полисов е-ОСАГО, 4,4%).

Кроме того, в группу лидеров вошли также Санкт-Петербург (1 млн е-ОСАГО, 3,5%), Свердловская область (992 тыс. е-ОСАГО, 3,3%), Республика Татарстан (862 тыс. е-ОСАГО, 2,9%), Челябинская область (838 тыс. е-ОСАГО, 2,8%), Ростовская область (756 тыс. е-ОСАГО, 2,5%), Самарская область (719 тыс. е-ОСАГО, 2,4%), а также Республика Башкортостан (689 тыс. е-ОСАГО, 2,3%).

Наиболее активно, по данным РСА, автовладельцы РФ оформляли электронные полисы во втором полугодии 2024 года, тогда было продано - 16,3 млн полисов е-ОСАГО против 13,6 в первом полугодии. "В целом рост продаж полисов е-ОСАГО наблюдался каждый квартал и почти каждый месяц", отмечается в сообщении союза.

В частности, в первом квартале 2024 года было продано 6 млн полисов е-ОСАГО, во втором - 7,6 млн, в третьем - 8 млн, в четвертом 8,3 млн. А по итогам всего прошлого года было продано на 4,1 млн больше таких полисов, чем годом ранее.

"Рост количества проданных полисов электронного ОСАГО за прошлый год подтверждает тренд на цифровизацию, который активно поддерживает страховое сообщество. Покупка полисов ОСАГО "онлайн" значительно упрощает клиентский путь, делая его удобнее и менее энергозатратным. А с 1 января 2025 года для автовладельцев стало полностью доступно электронное урегулирование убытков по ОСАГО", - отметил президент РСА Евгений Уфимцев, комментируя статистику союза.

Глава РСА добавил, что все страховщики ОСАГО с начала этого года принимают заявления на выплаты в электронном виде в личных кабинетах страхователей прямо на сайтах страховщиков или в их мобильных приложениях.

В принципе прием подобных заявлений начался еще в июле 2023 года, после вступления в силу изменений в закон об ОСАГО и нормативных актов Банка России. Но на первом этапе электронное урегулирование убытков по ОСАГО в РФ было введено только на портале "Госуслуги" для ДТП, оформленных по Европротоколу. Теперь практика подачи заявлений в электронном виде на выплаты по ОСАГО расширена, пояснил Уфимцев.