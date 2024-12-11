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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Инфляция в США в ноябре ускорилась до 2,7%, как и ожидалось

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре увеличились на 2,7% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны.

Таким образом, темпы подъема ускорились по сравнению с октябрьскими 2,6%.

Консенсус-прогнозы аналитиков, опрошенных Market Watch и Trading Economics, также предполагали ускорение инфляции в США в ноябре до 2,7%.

Темпы роста потребительских цен в стране повышаются два месяца подряд.

Снижение цен на энергоносители в США в ноябре замедлилось до 3,2% в годовом выражении с 4,9% месяцем ранее. Бензин подешевел на 8,1%, газ подорожал на 1,8%, электричество - на 3,1%.

Рост цен на продукты питания в прошлом месяце ускорился до 2,4% с октябрьских 2,1%. Услуги страхования транспортных средств подорожали на 12,7%, медицинские услуги - на 3,1%, образовательные - на 4,2%.

Потребительские цены в США в ноябре увеличились на 0,3% по сравнению с октябрем - это максимальный рост в помесячном выражении с апреля. Эксперты в среднем также ожидали ускорения роста до 0,3% с 0,2% в октябре.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,3% относительно октября и на 3,3% в годовом выражении. Динамика показателей совпала как с октябрьскими изменениями, так и с прогнозами рынка.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%. Следующее заседание ФРС состоится 17-18 декабря.

США
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