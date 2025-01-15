Росстат исключил из недельной корзины расчета инфляции авиабилеты и включил пломбирование зубов

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Росстат с 2025 года скорректировал набор товаров и услуг для расчета недельной инфляции, исключив из него, в частности, авиабилеты и включив активированный уголь и установку зубных пломб, говорится в сообщении статистического ведомства.

"В соответствии с методологией в еженедельной справке об инфляции исключены показатели: комбинированные анальгетики, аллохол и поливитамины, полет в салоне эконом-класса. Добавлены: восстановление зуба пломбой, пенталгин, трекрезан, активированный уголь", - говорится в комментарии Росстата к еженедельной статистике.

В Росстате также сообщили, что будет скорректирован и набор товаров и услуг для расчета инфляции в ежемесячном наблюдении, информация об этом будет опубликована позднее в январе.