Росстат сузил корзину расчета инфляции на 10 позиций и включил в нее зеленый горошек

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Росстат сузил корзину товаров и услуг для расчета месячной инфляции в 2025 году, уменьшив ее на 10 позиций, до 556 товаров и услуг, в основном из-за уменьшения числа отслеживаемых лекарств, говорится в сообщении статистического ведомства.

Росстат включил в набор отслеживаемых товаров и услуг, в частности, робот-пылесос, зеленый горошек, красный свежий перец, пломбирование зубов, а исключил швейную машинку, плату за радиоточку, комиссию банка за перевод средств с карты на карту клиенту другого банка.

"В 2025 году расчет ИПЦ (ежемесячное наблюдение) проведут по набору товаров и услуг, состоящему из 556 позиций, годом ранее - 566. Сокращение позиций преимущественно связано с уменьшением числа отслеживаемых лекарств. Еженедельная оценка ИПЦ будет строиться на основе анализа динамики цен на 109 товаров и услуг, как и в 2024 году", - сообщили в Росстате.

"В 2025 году в число новых позиций вошли – горошек зеленый консервированный, перец свежий сладкий, робот-пылесос, восстановление зуба пломбой и другие. При этом по ряду позиций расширились описательные характеристики. Например, вместо "мяч футбольный" добавили "мяч спортивный", а позицию "кирпич красный" расширили до "кирпич", взамен "сорочки верхней мужской из хлопчатобумажных или смесовых тканей" внесли "рубашку верхнюю мужскую из хлопчатобумажных или смесовых тканей", - говорится в сообщении.

"В этом году из набора товаров и услуг для расчета ИПЦ исключены – "машина швейная", "абонентская плата за радиотрансляционную точку", "комиссия банка за перевод средств с карты на карту клиенту другого банка" и т.д. Также по рекомендациям Минздрава исключены 28 наименований лекарств и включены 18 более востребованных, среди которых – пенталгин, валосердин, кардиомагнил, трекрезан и другие", - пояснили в Росстате, какие позиции были удалены из набора товаров и услуг для расчета месячной инфляции.