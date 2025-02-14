Поиск

Росстат сузил корзину расчета инфляции на 10 позиций и включил в нее зеленый горошек

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Росстат сузил корзину товаров и услуг для расчета месячной инфляции в 2025 году, уменьшив ее на 10 позиций, до 556 товаров и услуг, в основном из-за уменьшения числа отслеживаемых лекарств, говорится в сообщении статистического ведомства.

Росстат включил в набор отслеживаемых товаров и услуг, в частности, робот-пылесос, зеленый горошек, красный свежий перец, пломбирование зубов, а исключил швейную машинку, плату за радиоточку, комиссию банка за перевод средств с карты на карту клиенту другого банка.

"В 2025 году расчет ИПЦ (ежемесячное наблюдение) проведут по набору товаров и услуг, состоящему из 556 позиций, годом ранее - 566. Сокращение позиций преимущественно связано с уменьшением числа отслеживаемых лекарств. Еженедельная оценка ИПЦ будет строиться на основе анализа динамики цен на 109 товаров и услуг, как и в 2024 году", - сообщили в Росстате.

"В 2025 году в число новых позиций вошли – горошек зеленый консервированный, перец свежий сладкий, робот-пылесос, восстановление зуба пломбой и другие. При этом по ряду позиций расширились описательные характеристики. Например, вместо "мяч футбольный" добавили "мяч спортивный", а позицию "кирпич красный" расширили до "кирпич", взамен "сорочки верхней мужской из хлопчатобумажных или смесовых тканей" внесли "рубашку верхнюю мужскую из хлопчатобумажных или смесовых тканей", - говорится в сообщении.

"В этом году из набора товаров и услуг для расчета ИПЦ исключены – "машина швейная", "абонентская плата за радиотрансляционную точку", "комиссия банка за перевод средств с карты на карту клиенту другого банка" и т.д. Также по рекомендациям Минздрава исключены 28 наименований лекарств и включены 18 более востребованных, среди которых – пенталгин, валосердин, кардиомагнил, трекрезан и другие", - пояснили в Росстате, какие позиции были удалены из набора товаров и услуг для расчета месячной инфляции.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубль в пятницу заметно понизился в паре с юанем в рамках коррекции

Инфляция в России

Инфляция в РФ в годовом выражении в январе ускорилась до 9,92%

Инфляция в РФ в годовом выражении в январе ускорилась до 9,92%

Рынок акций РФ в пятницу откатился к 3185п по индексу МосБиржи на сигналах от ЦБ

Запасы какао-бобов на складах в Нью-Йорке и Лондоне упали до рекордных минимумов

Запасы какао-бобов на складах в Нью-Йорке и Лондоне упали до рекордных минимумов

Apple и Google вернули TikTok в магазины приложений

Банк России не ожидает волны банкротств

Инфляция в России

Банк России ожидает пика годовой инфляции в РФ в апреле-мае

Банк России в базовом сценарии еще не учитывает урегулирование конфликта с Украиной

Банк России в базовом сценарии еще не учитывает урегулирование конфликта с Украиной

Минфин не ждет в 2026 году перехода к уплате налогов на имущество по кадастру

ЦБ установил надбавку в 20% по кредитам крупным компаниям с высокой долговой нагрузкой

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе340 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2172 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5857 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });