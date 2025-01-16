Поиск

Ритейлер Henderson в 2024 году увеличил выручку на 24,2%, до 20,8 млрд рублей

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - ООО "Тами и Ко", операционная компания группы ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (ритейлер Henderson), по итогам 2024 года увеличило общую выручку на 24,2%, до 20,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

В декабре выручка увеличилась на 27,6% и достигла 2,8 млрд рублей.

Henderson - один из крупнейших ритейлеров мужской одежды и обуви в РФ (управляет 161 собственным салоном моды в 64 городах).

Henderson
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Подпавший под санкции США киргизский банк намерен обжаловать это решение

Нефть продолжает дорожать, Brent у $82,2 за баррель

Инфляция в России

Росстат оценил инфляцию в РФ в 2024 году в 9,52%

Железногорский ГХК "Росатома" подпал под санкции США

Boeing в 2024 году сократил поставки на треть - до 348 самолетов

Boeing в 2024 году сократил поставки на треть - до 348 самолетов

Катастрофа в Анапе затормозила раннее бронирование летнего отдыха на Кубани

ОПЕК+ в декабре снизил добычу нефти на 70 тыс. б/с и был на 285 тыс. б/с ниже плана

Власти США подали в суд на Capital One за обман потребителей более чем на $2 млрд

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе241 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2103 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5702 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });