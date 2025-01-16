Ритейлер Henderson в 2024 году увеличил выручку на 24,2%, до 20,8 млрд рублей

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - ООО "Тами и Ко", операционная компания группы ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (ритейлер Henderson), по итогам 2024 года увеличило общую выручку на 24,2%, до 20,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

В декабре выручка увеличилась на 27,6% и достигла 2,8 млрд рублей.

Henderson - один из крупнейших ритейлеров мужской одежды и обуви в РФ (управляет 161 собственным салоном моды в 64 городах).