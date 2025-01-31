Минэкономразвития не согласно разрешить крупным ПАО проводить заочные ГОСА в 2025 году

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Минэкономразвития не поддержало просьбу компаний с крупной инвесторской базой сохранить им до конца 2025 года возможность проводить годовые собрания в заочной форме, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с ходом дискуссии по этому вопросу.

Это предложение обсуждалось в министерстве в связи с принятием закона, который с 1 марта 2025 года отменил действовавшее с 2020 года право компаний проводить заочные годовые собрания, но позволил правительству определить акционерные общества-исключения. Оно вправе назвать критерии, при соответствии которым АО смогут отказаться от очного формата собраний в 2025 году.

По словам источника, заинтересованные ведомства договорились, что право на заочные собрания до конца текущего года нужно сохранить компаниям из президентского указа № 903 о временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми хозяйственными обществами (вышел в ноябре 2023 года, с тех пор несколько раз обновлялся).

Однако по поводу просьбы эмитентов предоставить аналогичную возможность также и компаниям из перечня стратегических и публичным акционерным обществам (ПАО) с числом акционеров от 500 тысяч возникли дискуссии. Реализация такого предложения позволила бы проводить заочные собрания ряду популярных среди инвесторов эмитентов, среди которых "Газпром", Сбербанк, ВТБ.

Минфин эти предложения поддержал, говорил ранее источник "Интерфакса".

Однако против включения в список компаний с правом на заочные годовые собрания в 2025 году "стратегических" и публичных обществ с числом акционеров более 500 тысяч высказались Банк России и Минэкономразвития, рассказал собеседник агентства.

По его словам, Минэкономразвития обосновало свой отказ появлением у компаний с 1 марта 2025 года возможности проводить онлайн-собрания без очной части. Кроме того, министерство напомнило о поставленной президентом задаче удвоить капитализацию российского фондового рынка к 2030 году. В связи с этим Минэкономразвития сослалось на позицию ЦБ, согласно которой для обеспечения роста капитализации российского финансового рынка важно обеспечить отсутствие ограничений для акционеров принимать очное участие в годовых собраниях компаний.