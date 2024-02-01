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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Китай за год в 1,5 раза увеличил ввоз свежей говядины из России, но снизил - замороженной

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Китай в 2023 году импортировал из России свежей или охлажденной говядины на $6,1 млн, что в полтора раза больше, чем в 2022 году (на $3,95 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В то же время стоимость закупок замороженного мяса снизилась со $142,9 млн в 2022 году до $104, 9 млн в 2023 году.

По оценке центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, Россия в 2023 году экспортировала 41 тысячу тонн говядины, в 2024 году экспорт может увеличиться до 45 тысяч тонн. Основным покупателем является Китай.

Как считает глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин, мнение которого приводит центр "Агроэкспорт", в ближайшие годы Китай будет задавать тон на мировом рынке рынке говядины. "Потребление этого вида мяса в стране пока низкое - порядка 7 кг на человека в год по сравнению с почти 14 кг в России. Однако структура потребления мяса меняется, и доля говядины в рационе китайцев будет постепенно увеличиваться", - прогнозирует он.

По словам Юшина, в этих условиях российские мясо и субпродукты крупного рогатого скота становятся в Китае все более востребованы.

Говоря об экспорте этого мяса в целом, глава НМА заявил, что в 2023 году одним из факторов, стимулировавших поставки российской говядины, стало ослабление курса рубля в сравнении с 2022 годом, когда крепкий рубль значительно снизил конкурентоспособность российского мяса в целом и говядины в частности.

"Вторым фактором стали прилагаемые компаниями значительные маркетинговые усилия и расширение географии поставок. И третье - все более тесное знакомство зарубежных покупателей с отечественным продуктом. Это в том числе касается и премиальной говядины, вкус и качество которой распробовали ведущие рестораны, прежде всего на Ближнем Востоке", - сказал Юшин.

По его словам, в 2024 году тенденция наращивания российских поставок говядины за рубеж сохранится. "При этом речь пока идет о довольно скромных объемах, которые никак не влияют на доступность мяса на российском внутреннем рынке", - заключил он.

Китай Россельхозбанк Сергей Юшин Агроэкспорт ГТУ КНР НМА
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