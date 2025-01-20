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Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ в 2024 г. вырос до рекордных $15,2 млрд

Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ в 2024 г. вырос до рекордных $15,2 млрд
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Экспортные поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в 2024 году выросли на 30,5%, до рекордных $15,2 млрд, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР.

В декабре объем экспорта автомобилей из КНР в РФ снизился к ноябрю на 3,7%, до $1,38 млрд, продолжив падение третий месяц подряд после всплеска в августе-сентябре до отметок $1,6-1,8 млрд.

Поставки грузовиков за год упали на 12,4%, до $2,7 млрд. В прошлом месяце объем их экспорта из КНР в РФ подскочил м/м в 1,9 раза, до $207,2 млн.

Экспорт из Китая в РФ частей и принадлежностей для моторных транспортных средств за год вырос на 29,5%, составив $2,65 млрд. В декабре из Китая было ввезено автокомпонентов почти на $259,3 млн (+2,9% к ноябрю), что стало рекордным объемом по году. При этом среднемесячный объем их ввоза в прошлом году составлял около $221 млн.

Экспорт продукции автопрома из КНР в РФ за 2024 год, $ млн*

Период Легковые авто Грузовые авто Автокомпоненты
Январь 806 (+102,8%) 225,7 (-3,8%) 212,5 (+30,7%)
Январь-февраль 1465 (+47,6%) 314,7 (-33,4%) 371,5 (+29,3%)
Январь-март 2329 (+30,7%) 454,4 (-44,5%) 535 (+14,9%)
Январь-апрель 3524 (+27,7%) 722 (-40,2%) 722,4 (+12,6%)
Январь-май 4858 (+36,2%) 984,8 (-34,4%) 924,4 (+15,2%)
Январь-июнь 6218 (+35,4%) 1283 (-23,9%) 1158,5 (+18,3%)
Январь-июль 7515 (+32,9%) 1518 (-26,3%) 1387 (+19,9%)
Январь-август 9148,5 (+35%) 1843,9 (-15,8%) 1614,8 (+21,3%)
Январь-сентябрь 10915 (+34,6%) 2287 (-4,4%) 1837 (+21,5%)
Январь-октябрь 12408 (+32,27%) 2391 (-8,4%) 2136 (+28,9%)
Январь-ноябрь 13835,9 (+28,6) 2499,4 (-12,7%) 2388,2 (+29,3%)
Январь-декабрь 15211,8 (+30,5%) 2706,6 (-12,4%) 2647,5 (+29,5%)

* - данные таможни КНР и расчеты "Интерфакса"

Экспортные поставки автомобилей из КНР в РФ в прошлом году были на максимальных отметках в августе и сентябре, что было связано, в частности, с повышением коэффициентов утилизационного сбора на 70-85% с 1 октября, которое Минпромторг предварительно анонсировал в июле. С 1 октября также была утверждена долгосрочная шкала индексации утильсбора на 10-20% каждый год в течение следующих 5 лет. С 1 января 2025 года состоялось очередное повышение.

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