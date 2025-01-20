Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ в 2024 г. вырос до рекордных $15,2 млрд
Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Экспортные поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в 2024 году выросли на 30,5%, до рекордных $15,2 млрд, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР.
В декабре объем экспорта автомобилей из КНР в РФ снизился к ноябрю на 3,7%, до $1,38 млрд, продолжив падение третий месяц подряд после всплеска в августе-сентябре до отметок $1,6-1,8 млрд.
Поставки грузовиков за год упали на 12,4%, до $2,7 млрд. В прошлом месяце объем их экспорта из КНР в РФ подскочил м/м в 1,9 раза, до $207,2 млн.
Экспорт из Китая в РФ частей и принадлежностей для моторных транспортных средств за год вырос на 29,5%, составив $2,65 млрд. В декабре из Китая было ввезено автокомпонентов почти на $259,3 млн (+2,9% к ноябрю), что стало рекордным объемом по году. При этом среднемесячный объем их ввоза в прошлом году составлял около $221 млн.
Экспорт продукции автопрома из КНР в РФ за 2024 год, $ млн*
|Период
|Легковые авто
|Грузовые авто
|Автокомпоненты
|Январь
|806 (+102,8%)
|225,7 (-3,8%)
|212,5 (+30,7%)
|Январь-февраль
|1465 (+47,6%)
|314,7 (-33,4%)
|371,5 (+29,3%)
|Январь-март
|2329 (+30,7%)
|454,4 (-44,5%)
|535 (+14,9%)
|Январь-апрель
|3524 (+27,7%)
|722 (-40,2%)
|722,4 (+12,6%)
|Январь-май
|4858 (+36,2%)
|984,8 (-34,4%)
|924,4 (+15,2%)
|Январь-июнь
|6218 (+35,4%)
|1283 (-23,9%)
|1158,5 (+18,3%)
|Январь-июль
|7515 (+32,9%)
|1518 (-26,3%)
|1387 (+19,9%)
|Январь-август
|9148,5 (+35%)
|1843,9 (-15,8%)
|1614,8 (+21,3%)
|Январь-сентябрь
|10915 (+34,6%)
|2287 (-4,4%)
|1837 (+21,5%)
|Январь-октябрь
|12408 (+32,27%)
|2391 (-8,4%)
|2136 (+28,9%)
|Январь-ноябрь
|13835,9 (+28,6)
|2499,4 (-12,7%)
|2388,2 (+29,3%)
|Январь-декабрь
|15211,8 (+30,5%)
|2706,6 (-12,4%)
|2647,5 (+29,5%)
* - данные таможни КНР и расчеты "Интерфакса"
Экспортные поставки автомобилей из КНР в РФ в прошлом году были на максимальных отметках в августе и сентябре, что было связано, в частности, с повышением коэффициентов утилизационного сбора на 70-85% с 1 октября, которое Минпромторг предварительно анонсировал в июле. С 1 октября также была утверждена долгосрочная шкала индексации утильсбора на 10-20% каждый год в течение следующих 5 лет. С 1 января 2025 года состоялось очередное повышение.