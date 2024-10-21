Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ за 9 мес. вырос на 35%, обновив рекорд

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Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию в январе-сентябре 2024 года вырос в денежном выражении на 34,6%, до $10,9 млрд. Сентябрьский объем поставок ожидаемо обновил рекорд в преддверии повышения утилизационного сбора с 1 октября, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР.

Объем поставок легковых автомобилей в РФ из Китая за 9 месяцев 2024 года составил более $10,9 млрд (+34,6%). В сентябре их экспорт вырос к августу на 8,2% и достиг почти $1,8 млрд, что, исходя из статистических данных китайской таможни, стало исторически рекордным объемом.

Поставки грузовиков в январе-сентябре снизились на 4,4%, почти до $2,3 млрд. В прошлом месяце объем их отправки в РФ взлетел в помесячном выражении на 36,2%, до $443 млн.

Экспорт из Китая в РФ частей и принадлежностей для моторных транспортных средств за 9 месяцев вырос на 21,5%, превысив $1,8 млрд. В сентябре из Китая было ввезено автокомпонентов на $222,2 млн (-2,5% к августу).

Данные китайской таможни свидетельствуют, что экспортные поставки автомобилей в РФ стали заметно расти с августа - после того, как Минпромторг РФ в середине июля анонсировал повышение коэффициентов утилизационного сбора на 70-85% в зависимости от вида техники с 1 октября текущего года (и далее - на 10-20% каждый год с 1 января в течение следующих 5 лет). Так, если в апреле-июле ежемесячный объем поставок в РФ китайских легковых автомобилей в денежном выражении находился в диапазоне $1,2-1,3 млрд, то в августе-сентябре он составлял уже $1,6-1,8 млрд. Аналогичный тренд виден и в динамике поставок грузовиков, месячный объем ввоза которых из Китая в РФ в апреле-июле находился в коридоре $235-300 млн, а в августе-сентябре - уже $325-445 млн.

Рост импорта легковых автомобилей в РФ в преддверии повышения утильсбора отмечали на прошедшем в начале октября форуме CarX эксперты аналитического агентства "Автостат". По их подсчетам, в сентябре этого года в Россию было ввезено в общей сложности почти 147 тыс. легковых машин, включая и новые, и с пробегом. Показатель стал рекордным с октября 2008 года, когда в РФ было импортировано 160 тыс. автомобилей.

Новых автомобилей в РФ в сентябре было ввезено 104,2 тыс. шт. (рекорд за 12 лет), в том числе почти 80% - из Китая. За 9 месяцев их импорт составил 683 тыс. шт. (+49%). Автомобилей с пробегом в сентябре было ввезено 42,7 тыс. шт., что превысило показатель за аналогичный период 2023 года в 2,5 раза. В основном это были японские автомобили с двигателем до 1,9 л, так как поставки машин с двигателями свыше 1,9 л прекратились в прошлом году в связи с санкциями. За 9 месяцев поставки легковых машин с пробегом составили 294,1 тыс. шт. (-8%).