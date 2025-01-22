Google инвестирует еще более $1 млрд в ИИ-стартап Anthropic

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Американская Google, входящая в Alphabet Inc., инвестирует еще более $1 млрд в ИИ-стартап Anthropic. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Ранее Google вложила в Anthropic порядка $2 млрд.

Anthropic также близка к тому, чтобы привлечь $2 млрд от венчурных инвесторов Кремниевой долины во главе с фондом Lightspeed Venture Partners. Оценка компании в рамках этой сделки, как ожидается, составит около $60 млрд – примерно втрое выше по сравнению с предыдущим инвестраундом.

Amazon.com Inc. за последние полтора года анонсировала инвестиции в Anthropic в размере $8 млрд и работает над интеграцией решений стартапа в голосового помощника Alexa, встроенного в 500 млн потребительских устройств по всему миру.

Anthropic создана в 2021 году выходцами из OpenAI – разработчика ChatGPT. Компания специализируется на разработке базовых ИИ-систем и языковых моделей, ее флагманский продукт – ИИ-ассистент Claude.