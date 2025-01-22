СПбМТСБ создает Национальное биржевое ценовое агентство и готовит свой ребрендинг

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) создает Национальное биржевое ценовое агентство, а также готовит свой ребрендинг, сообщил журналистам президент площадки Игорь Артемьев.

"Совсем скоро мы объявим о создании Национального биржевого ценового агентства. У нас зарегистрировано около 700 индикаторов и большое число различных инструментов. Мы опираемся на фактически состоявшиеся сделки, то есть на самый надежный инструмент рынка. И мы хотели бы создавать, публиковать цены на различные товары. У нас для этого есть вся необходимая материальная и техническая база, а также значительное число самых лучших специалистов. Считаем важным, чтобы на российские товары были представлены отечественные ценовые индексы – от национального агентства", - сказал Артемьев.

Он также добавил, что СПбМТСБ готовит ребрендинг, в качестве нового названия предлагается "Петербургская биржа".