СПбМТСБ стала "Петербургской биржей"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Внеочередное собрание акционеров Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи сменило сокращённое наименование компании - АО "СПбМТСБ" на АО "Петербургская биржа", сообщила площадка.

Сокращенное иностранное название SPIMEX останется прежним. Действующее полное наименование - АО "Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа" - собранием акционеров решено сохранить.

"Смена сокращенного наименования проводится в целях поддержки национальных биржевых традиций, продвижения биржевых торгов как традиционной для России формы торговли и популяризации биржевой деятельности в целом. Данный шаг демонстрирует ценности компании, которые наследуют принципам работы первой российской биржи, созданной в 1703 году по инициативе и при непосредственном участии императора Петра I", - объяснила биржа.

Новый бренд призван акцентировать такие ценности, как деятельность на благо устойчивости и прозрачности экономики России, защита отечественных интересов в сфере формирования ценовых индикаторов и международной торговли, обеспечение справедливых и безопасных торгов, отмечается в пресс-релизе.

Обновленный логотип и фирменный стиль будут представлены на IX Международном форуме "Биржевой товарный рынок", который пройдет 27 марта в Москве.

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа создана в мае 2008 года. Является крупнейшей товарной биржей России, организует торги на рынках нефтепродуктов, нефти, нефтехимии, природного газа, СУГ, металлов, леса и стройматериалов, минеральных удобрений и сельскохозяйственных товаров, а также на срочном рынке. Свыше четверти основных нефтепродуктов, поставляемых на внутренний рынок, торгуется на этой площадке.