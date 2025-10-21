Поиск

GE Aerospace увеличила квартальную чистую прибыль на треть

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Американская GE Aerospace, бывшее аэрокосмическое подразделение General Electric Co., в третьем квартале увеличила чистую прибыль на 33%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания экспертов.

В июле-сентябре 2025 года чистая прибыль компании составила $2,52 млрд, или $2,04 в расчете на акцию, по сравнению с $1,89 млрд, или $1,56 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов увеличилась до $1,66 с $1,15 на бумагу.

Выручка повысилась на 24% и достигла $12,18 млрд против $9,84 млрд годом ранее. В том числе доходы в сегменте производства двигателей и их обслуживания выросли на 5% (до $10,3 млрд). Объем заказов увеличился на 2% (до $12,8 млрд).

Опрошенные FactSet эксперты в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $1,46 на акцию при выручке в $10,94 млрд.

GE Aerospace улучшила прогноз скорректированной прибыли в 2025 году до $6-6,2 на бумагу с ранее ожидавшихся $5,6-5,8 (консенсус - $5,9 на акцию), свободного денежного потока - до $7,1-7,3 млрд с $6,5-6,9 млрд.

Регионы предлагают увеличить финансирование северного завоза до 30 млрд рублей

"Аэрофлот" видит потенциал роста перевозок от спрямления маршрутов в города юга России

"АвтоВАЗ" против отсрочки и других изменений закона о локализации такси

