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Tesla сняла с продажи в США одну из версий Model 3 и отзовет 27 тыс. пикапов Cybertruck

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Американская Tesla сняла с продажи в США версию бюджетного седана Model 3 с задним приводом и стандартным запасом хода.

На американской версии ее сайта теперь представлены только конфигурации с увеличенным запасом хода (Long Range) – заднеприводная и полноприводная, а также Model 3 Performance с быстрым разгоном и повышенной максимальной скоростью.

Кроме того, компания отзывает более 27 тыс. электропикапов Cybertruck в связи с возможностью задержки изображения с камеры заднего вида, сообщается на сайте Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

После включения задней передачи картинка с камеры может не отображаться до восьми секунд, тогда как американское законодательство допускает задержку не более двух секунд.

Задержка ухудшает обзорность позади автомобиля, что повышает риск ДТП. Для решения проблемы выпущено бесплатное обновление программного обеспечения.

Это уже пятый отзыв Cybertruck с момента их поступления в продажу в ноябре прошлого года - на два года позднее изначально запланированного.

Акции Tesla дешевеют на 1,2% на торгах в четверг.

Tesla Cybertruck США
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