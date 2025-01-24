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РФ собирается экспортировать в Китай колбасу

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - РФ собирается экспортировать в Китай готовые мясные изделия, прежде всего колбасу.

Как сообщает в пятницу Россельхознадзор, речь идет о колбасных изделиях из различных видов мяса, в том числе из свинины, поставки которой стартовали в прошлом году.

"Полагаю, в ближайшее время мы достигнем положительного результата, и такой рынок для российских производителей откроется. С подачи коллег из КНР мы согласились рассматривать отдельно каждый вид готовой мясной продукции, поскольку риски варьируются для каждого из них", - говорится в сообщении службы со ссылкой на помощника руководителя Россельхознадзора Артема Даушева.

Процедура доступа на рынок КНР многоэтапная. Она включает заполнение различных вопросников и подписание протоколов, согласование сертификатов и непосредственную аттестацию предприятий с выездными проверками китайских инспекторов для оценки производственных процессов и изучения российской системы контроля, поясняется в пресс-релизе.

По оперативным данным информационной системы "ВетИС", в 2024 году в Китай из РФ направлено более 39 тыс. тонн свинины и свиных субпродуктов. Поставки говядины и субпродуктов составили около 21 тыс. тонн, что соответствует уровню 2023 года. Экспорт мяса и субпродуктов птицы вырос на 14%, до 114 тыс. тонн.

В настоящее время право на экспорт своей продукции в Китай имеют три российских производителя свинины, 60 предприятий по выпуску молока и молочной продукции, 56 птицефабрик, 51 производитель мороженого, 23 - меда и 4 - говядины.

Китай Россельхознадзор
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