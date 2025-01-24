Глава "Ростеха" анонсировал старт серийного производства МС-21 с 2026 г.

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Серийное производство пассажирского самолета МС-21, как ожидается, начнется с 2026 года, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Нам надо завершить все сертификационные испытания. За этот год, я надеюсь, мы завершим все (сертификационные - ИФ) полеты - там очень много полетов. И начиная со следующего года уже будет серийное производство", - сказал Чемезов журналистам в пятницу.

Согласно Комплексной программе развития авиаотрасли РФ, старт серийного выпуска МС-21 предполагается в 2025 году, ранее сроки несколько раз переносились. Изначально лайнер создавался в международной кооперации, однако после введения антироссийских санкций иностранные партнеры вышли из проекта, что привело к необходимости ускоренного импортозамещения систем и комплектующих.

МС-21 - семейство среднемагистральных пассажирских самолетов, создаваемое предприятиями "Ростеха".



