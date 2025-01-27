В Баку заявили об удвоении поставок газа в Болгарию в 2024 году

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Годовой объем поставок азербайджанского газа в Болгарию увеличился в два раза, в 2024 году он составил 2 млрд кубометров, заявил болгарскому изданию Nova посол Азербайджана в Софии Гусейн Гусейнов.

"Мы нарастили поставки (в Болгарию - ИФ) азербайджанского газа, причем по разумным ценам, которые относительно ниже, чем цена газа SOCAR (Госнефтекомпании Азербайджана, ГНКАР - ИФ) на рынке. (...) Мы начали увеличивать поставки с 1 млрд кубометров до 1,2 млрд кубометров, затем до 1,5 млрд кубометров, и в конце прошлого года объем поставок азербайджанского газа достиг 2 млрд кубометров. Это означает, что в настоящее время мы удовлетворяем большую часть потребностей Болгарии в природном газе", - заявил дипломат.

Посол напомнил, что Госнефтекомпания Азербайджана в 2013 году заключила с Bulgargaz соглашение сроком на 25 лет о ежегодных поставках в Болгарию 1 млрд кубометров газа.

"Однако после энергетического кризиса в Болгарии и по запросу властей Софии мы начали увеличивать поставки газа, поскольку ваша промышленность зависит от природного газа", - подчеркнул Гусейнов.

Он также напомнил, что в 2022 году Азербайджан подписал с ЕС меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в энергосфере.

"Первоначально мы рассчитывали на поставки 10 млрд кубометров природного газа по Трансадриатическому газопроводу в ЕС, но, учитывая ситуацию, сложившуюся в вашем регионе и в Европе в целом, мы увеличили поставки газа на европейский рынок. В результате они составили около 13 млрд кубометров к концу прошлого года", - добавил дипломат.

Гусейнов отметил, что сейчас Азербайджан экспортирует газ "на территорию 12 европейских стран".

"В этой связи Болгария рассматривается Азербайджаном как очень важная страна с точки зрения транзита поставок газа, поскольку в вашей стране построена развитая внутренняя газотранспортная сеть", - заключил он.

Как сообщалось, в 2023 году Болгария получила 1 млрд 250 млн кубометров газа из Азербайджана.

Азербайджан имеет контракты на поставку газа с 10 странами Европы: Италией, Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией, Сербией, Словенией, Хорватией, Словакией и Северной Македонией. С тремя из этих стран - Италией, Грецией и Болгарией - подписаны долгосрочные контракты с фиксированным объемом поставок, а с остальными - контракты без точных объемов закупки.