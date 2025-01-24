Выпуск золота в Китае из своего сырья в 2024 году подрос на 1%, спрос упал на 10%

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Китай в 2024 году незначительно, менее чем на 1%, увеличил производство золота из внутреннего сырья, оно составило 377,2 тонны. Об этом сообщила Китайская ассоциация по золоту (China Gold Association, CGA).

При этом потребление золота в стране снизилось на 10% до 985,3 тонны. Потребление ювелирных украшений упало, но, поскольку международная обстановка оставалась неспокойной, а золото является защитным активом, продажи золотых слитков и монет существенно выросли, поясняет CGA.

На фоне колебаний цен объем торгов золотом на Шанхайской бирже по итогам 2024 года составил 62,3 тыс. тонн на 34,65 трлн юаней (около $4,85 трлн). В натуральном выражении он вырос на 50%, в стоимостном – на 87%.

Спрос и потребление золота в Китае (тонны):

Показатель 2024 2023 Динамика ПРОИЗВОДСТВО 534,106 519,289 3% Из внутреннего сырья 377,242 375,155 1% - добыча 298,408 297,258 0% - попутное золото 78,834 77,897 1% Из импортного сырья 156,864 144,134 9% ПОТРЕБЛЕНИЕ 985,31 1089,69 -10% Ювелирная промышленность 532,02 706,48 -25% Монеты и слитки 373,13 299,60 25% Промышленность 80,16 83,61 -4%

Китай – один из крупнейших производителей и потребителей золота в мире.