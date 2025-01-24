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Выпуск золота в Китае из своего сырья в 2024 году подрос на 1%, спрос упал на 10%

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Китай в 2024 году незначительно, менее чем на 1%, увеличил производство золота из внутреннего сырья, оно составило 377,2 тонны. Об этом сообщила Китайская ассоциация по золоту (China Gold Association, CGA).

При этом потребление золота в стране снизилось на 10% до 985,3 тонны. Потребление ювелирных украшений упало, но, поскольку международная обстановка оставалась неспокойной, а золото является защитным активом, продажи золотых слитков и монет существенно выросли, поясняет CGA.

На фоне колебаний цен объем торгов золотом на Шанхайской бирже по итогам 2024 года составил 62,3 тыс. тонн на 34,65 трлн юаней (около $4,85 трлн). В натуральном выражении он вырос на 50%, в стоимостном – на 87%.

Спрос и потребление золота в Китае (тонны):

Показатель20242023Динамика
ПРОИЗВОДСТВО534,106519,2893%
Из внутреннего сырья377,242375,1551%
- добыча298,408297,2580%
- попутное золото78,83477,8971%
Из импортного сырья156,864144,1349%
ПОТРЕБЛЕНИЕ985,311089,69-10%
Ювелирная промышленность532,02706,48-25%
Монеты и слитки373,13299,6025%
Промышленность80,1683,61-4%

Китай – один из крупнейших производителей и потребителей золота в мире.

Китай CGA
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