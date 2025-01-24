Выпуск золота в Китае из своего сырья в 2024 году подрос на 1%, спрос упал на 10%
Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Китай в 2024 году незначительно, менее чем на 1%, увеличил производство золота из внутреннего сырья, оно составило 377,2 тонны. Об этом сообщила Китайская ассоциация по золоту (China Gold Association, CGA).
При этом потребление золота в стране снизилось на 10% до 985,3 тонны. Потребление ювелирных украшений упало, но, поскольку международная обстановка оставалась неспокойной, а золото является защитным активом, продажи золотых слитков и монет существенно выросли, поясняет CGA.
На фоне колебаний цен объем торгов золотом на Шанхайской бирже по итогам 2024 года составил 62,3 тыс. тонн на 34,65 трлн юаней (около $4,85 трлн). В натуральном выражении он вырос на 50%, в стоимостном – на 87%.
Спрос и потребление золота в Китае (тонны):
|Показатель
|2024
|2023
|Динамика
|ПРОИЗВОДСТВО
|534,106
|519,289
|3%
|Из внутреннего сырья
|377,242
|375,155
|1%
|- добыча
|298,408
|297,258
|0%
|- попутное золото
|78,834
|77,897
|1%
|Из импортного сырья
|156,864
|144,134
|9%
|ПОТРЕБЛЕНИЕ
|985,31
|1089,69
|-10%
|Ювелирная промышленность
|532,02
|706,48
|-25%
|Монеты и слитки
|373,13
|299,60
|25%
|Промышленность
|80,16
|83,61
|-4%
Китай – один из крупнейших производителей и потребителей золота в мире.