Добыча нефти и газа в Китае впервые превысила 400 млн тонн нефтяного эквивалента в год

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Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Добыча нефти и природного газа в Китае в 2024 году впервые превысила отметку в 400 млн тонн нефтяного эквивалента, сообщило Государственное управление по делам энергетики (NEA).

Прирост относительно 2023 года составил около 10 млн тонн. Добыча повышается такими темпами по итогам восьмого месяца подряд, отмечается в сообщении NEA.

Производство нефти в прошлом году выросло на 1,8% и достигло 213 млн тонн. В частности, добыча сланцевой нефти повысилась более чем на 30% - до рекордных 6 млн тонн.

Добыча газа в КНР в прошлом году составила 246,4 млрд кубометров, что на 6,2% больше объема предыдущего года. В том числе около 25 млрд кубометров пришлось на сланцевый газ, по данным NEA.