Поиск

Бернар Арно опустился на пятое место в списке Forbes из-за падения котировок LVMH

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Бернар Арно опустился на одну строчку в списке самых богатых людей мира по версии Forbes после публикации слабого финансового отчета его компании LVMH Moet Hennessy.

По данным Forbes, состояние Арно за день упало на $11 млрд, тогда как Ларри Эллисон, глава Oracle Corp., разбогател на $6 млрд, поднявшись на четвертое место в рейтинге миллиардеров и оттеснив Арно на пятую позицию.

LVMH, крупнейший мировой производитель товаров класса "люкс", сократил чистую прибыль в 2024 году на 17%, выручку - на 2%. При этом органический рост выручки (без учета изменения курсов валют и покупки/продажи бизнеса) в прошлом году составил 1%, несмотря на сложную экономическую и геополитическую ситуацию.

Акции LVMH в Париже дешевеют на 5,3%. За последние 12 месяцев капитализация компании уменьшилась на 4%, до 375 млрд евро.

йй аш

SPB$#&: ORCL

Copyright © 1989 - 2025 Interfax

LVMH Бернар Арно Oracle Ларри Эллисон Франция Forbes
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Санкция суда на арест акций золотодобытчика "Селигдар" обжалована

Трутнев сообщил о подготовке плана улучшения экономического состояния "РусГидро"

Трутнев сообщил о подготовке плана улучшения экономического состояния "РусГидро"
Разлив мазута в Керченском проливе

Производители устриц и мидий не видят серьезных рисков от ЧС в Керченском проливе

Производители устриц и мидий не видят серьезных рисков от ЧС в Керченском проливе

В Эстонии предложили ввести для грузовых судов плату за перемещение по Балтике

"Домодедово" прокомментирует иск Генпрокуратуры после его подробного изучения

Две трети потребности российского рынка труда приходится на рабочих

Две трети потребности российского рынка труда приходится на рабочих

"Молдовагаз" подписал с "Тираспольтрансгазом" контракт на 3 млн куб. м газа для ГТС Приднестровья

Основательница Wildberries оспорила решение суда о взыскании с Бакальчука 37 млрд рублей

Волатильность облигаций ООО "фьюэл фасилитис" серии 002Р-01 заметно возросла на корпновостях

Генпрокуратура подала иск к компаниям группы "Домодедово" и Каменщику

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5779 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне26 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе301 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2144 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии152 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });