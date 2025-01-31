Поиск

Европейский бизнес больше обеспокоен импортом из КНР, чем пошлинами Трампа

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Производителей еврозоны больше беспокоит дешевый китайский импорт, чем американские пошлины. Это показал опрос Европейского центрального банка (ЕЦБ), проведенный с 6 по 14 января среди 82 крупных нефинансовых компаний.

Лишь половина опрошенных производителей отметили, что американские пошлины скажутся на их бизнесе в валютном блоке.

Многие заявили, что уже производят "местное для местных", а некоторые экспортируют в США только сложные, труднозаменимые продукты.

Больше опасений вызывает не прямое, а опосредованное влияние американских пошлин, которые могут заставить Китай нарастить импорт в Евросоюз. Если не будет защитных мер от властей ЕС, влияние таких пошлин на цены в еврозоне будет скорее отрицательным, чем положительным, считают европейские производители.

Президент США Дональд Трамп говорил, что уже 1 февраля может ввести пошлины на весь импорт из Китая. Он также заявлял, что может ввести пошлины против стран ЕС, если они не увеличат объемы закупок американских нефти и газа.

Дональд Трамп ЕЦБ Евросоюз Китай США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Карты "Мир" для иностранцев начали оформлять в петербургском аэропорту

ОБСЕ и лидер Приднестровья отметили прогресс в решении проблемы энергокризиса

ОБСЕ и лидер Приднестровья отметили прогресс в решении проблемы энергокризиса

РФ продлила на февраль запрет на экспорт бензина всем, кроме производителей

РФ продлила на февраль запрет на экспорт бензина всем, кроме производителей

РСТ отметил резкий рост бронирования туров в Египет на лето

РСТ отметил резкий рост бронирования туров в Египет на лето

"Ростелеком" объяснил краткосрочный интернет-сбой нештатной ситуацией в Чувашии

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе312 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне28 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне25 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2147 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии154 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5788 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });