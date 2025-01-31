Европейский бизнес больше обеспокоен импортом из КНР, чем пошлинами Трампа

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Производителей еврозоны больше беспокоит дешевый китайский импорт, чем американские пошлины. Это показал опрос Европейского центрального банка (ЕЦБ), проведенный с 6 по 14 января среди 82 крупных нефинансовых компаний.

Лишь половина опрошенных производителей отметили, что американские пошлины скажутся на их бизнесе в валютном блоке.

Многие заявили, что уже производят "местное для местных", а некоторые экспортируют в США только сложные, труднозаменимые продукты.

Больше опасений вызывает не прямое, а опосредованное влияние американских пошлин, которые могут заставить Китай нарастить импорт в Евросоюз. Если не будет защитных мер от властей ЕС, влияние таких пошлин на цены в еврозоне будет скорее отрицательным, чем положительным, считают европейские производители.

Президент США Дональд Трамп говорил, что уже 1 февраля может ввести пошлины на весь импорт из Китая. Он также заявлял, что может ввести пошлины против стран ЕС, если они не увеличат объемы закупок американских нефти и газа.