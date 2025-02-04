Депутаты запросили у правительства больше информации о системе Антикартель

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по защите конкуренции поддержал законопроект, который устанавливает правовые основы для создания системы ГИС Антикартель, предлагает правительству разработать правила для ее использования и представить их в парламент до второго чтения законопроекта.

Законопроект № 801033-8, который описывает создание государственной информационной системы для предупреждения и выявления антиконкурентных соглашений, правительство внесло в палату в декабре 2024 года.

Согласно законопроекту, оператором системы станет Федеральная антимонопольная служба. Правительство утвердит положения о системе, где будут определены ее задачи, принципы работы, функции пользователей и список поставщиков информации. В пояснительной записке указано, что для ежедневного мониторинга информации планируется использовать искусственный интеллект.

Создание системы потребует дополнительных расходов из бюджета в размере 241 млн рублей, которые уже заложены в федеральный бюджет на 2025 года.

Комитет поддерживает идею создания ГИС для выявления антиконкурентных соглашений, что повысит эффективность расходования бюджетных средств и создаст равные условия для участников торгов. Ущерб от картелей оценивается в 2% ВВП и влияет на рост цен, говорится в заключении комитета.

При этом комитет отмечает, что оценить особенности работы системы Антикартель не представляется возможным ввиду отсылочного способа формирования проектируемой статьи. "В этой связи комитет считает целесообразным предложить правительству до рассмотрения законопроекта во втором чтении представить проект нормативного правового акта, регламентирующего порядок эксплуатации системы", - говорится в заключении комитета.

Законопроект должен быть рассмотрен в первом чтении 11 февраля.