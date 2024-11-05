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Ferrari увеличила квартальную выручку на 7%, хуже прогноза

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari NV увеличил выручку в третьем квартале 2024 года на 7%, несмотря на небольшое снижение поставок. Показатель, однако, не оправдал ожиданий рынка.

В июле-сентябре 2024 года выручка компании составила 1,64 млрд евро против 1,54 млрд евро годом ранее. Поставки Ferrari в отчетный период составили 3 383 автомобиля по сравнению с 3459 годом ранее.

Эксперты, опрошенные Visible Alpha, в среднем прогнозировали квартальную выручку компании в 1,66 млрд евро, поставки - на уровне 3 453 машин.

Чистая прибыль без учета разовых факторов в третьем квартале выросла на 13%, до 375 млн евро, по сравнению с 332 млн евро годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял 358,3 млн евро. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до 2,08 евро с 1,82 евро.

Скорректированная EBIT - один из ключевых показателей рентабельности компании - в минувшем квартале выросла на 10%, до 467 млн евро (прогноз рынка - 467,56 млн евро), скорректированная EBITDA - на 7%, до 638 млн евро (прогноз рынка - 645,7 млн евро).

Согласно прогнозу Ferrari, по итогам всего текущего года ее выручка составит более 6,55 млрд евро, скорректированная чистая прибыль - не менее 7,9 евро на акцию, скорректированная EBIT - не менее 1,82 млрд евро, скорректированная EBITDA - не менее 2,5 млрд евро.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидают годовую выручку компании на уровне 6,6 млрд евро, скорректированную чистую прибыль - на уровне 8,06 евро на акцию.

С начала 2024 года капитализация Ferrari выросла на 37,6%.

Ferrari Италия
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