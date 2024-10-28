"Лента" в III квартале увеличила выручку в 1,6 раза до 211 млрд рублей

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Ритейлер МКПАО "Лента" в III квартале 2024 года увеличил продажи в годовом исчислении в 1,55 раза, до 210,94 млрд рублей, сообщила компания.

Результаты включают показатели ритейлера "Монетка" со 2 октября 2023 года.

LfL-продажи в отчетном периоде повысились на 9,4% за счет роста среднего чека на 7,1% и трафика на 2%.

В отчетном периоде ритейлер открыл 135 магазинов (net, с учетом закрытий). Общая торговая площадь выросла на 39,8%, до 2,38 млн кв. м.

Валовая прибыль составила 46,23 млрд рублей, увеличившись в 1,67 раза. Валовая рентабельность поднялась до 21,9% с 20,4% годом ранее.

EBITDA в отчетном периоде выросла почти в 2,4 раза и достигла 16,98 млрд рублей. Рентабельность по показателю повысилась до 8,1% с 5,2%.

Ритейлер по итогам III квартала получил чистую прибыль в размере 4,36 млрд рублей против прибыли в 258 млн рублей годом ранее.

Чистый долг на 30 сентября 2024 года - 92,29 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA находится на уровне 1,4х против 2,8х в конце прошлого года.

"Лента" - крупнейшая в России сеть гипермаркетов. По состоянию на 30 сентября 2024 года под управлением "Ленты" находится 263 гипермаркета, 323 супермаркета и 2 701 магазин "у дома" в более чем 650 населенных пунктах.