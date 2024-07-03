"Лента" направит нераспределенную прибыль прошлых лет на погашение убытка-2023

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU -Акционеры МКПАО "Лента" на годовом собрании приняли решение погасить убыток за 2023 год за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 4,6 млрд рублей, сообщила компания.

Таким образом, "Лента" снова не будет выплачивать дивиденды. В обновленных положениях стратегии "Ленты" указывается, что началу дивидендных выплат будет предшествовать реализация стратегических целей в соответствии с дивидендной политикой.

Акционеры также избрали совет директоров из 6 человек, имена которого компания не раскрывает. Членам совета по решению собрания акционеров не будет выплачиваться вознаграждение.

Аудитором отчетности по РСБУ назначено ООО "Группа Финансы", по МСФО - ООО "ЦАТР - аудиторские услуги".

"Лента" - крупнейшая в России сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер. Крупнейшим акционером "Ленты" является "Севергрупп" Алексея Мордашова.