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В России потребление мяса в 2024 году выросло до 83 кг на человека

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В России в 2024 году потребление мяса всех видов возросло на 2 кг и достигло 83 кг на человека, сообщил журналистам в кулуарах Межрегиональный агропромышленной конференции МАК-2025 генеральный директор Национального союза птицеводов (НСП) Сергей Лахтюхов

"У нас существенный прирост (потребления - ИФ) по всем видам мяса. Очень сильный прирост показали и мясо птицы, и свинина", - отметил он.

Таким образом, потребление мяса всех видов выросло в 2024 году по сравнению с 2023 годом на 2,5%.

По словам Лахтюхова, в общем объеме потребления мяса по итогам прошлого года на мясо птицы приходится примерно 36 кг.

Как отметил глава НСП, в ближайшие пять лет ожидается дальнейший рост потребления мяса.

"Здесь рост будет зависеть в том числе и от наших коллег - свиноводов. Амбициозные планы у свиноводов сегодня, несмотря на то, что страна профицитна по свинине", - пояснил Лахтюхов.

Он отметил также, что, по оценкам некоторых экспертов, профицит по производству мяса птицы оценивается на уровне 5-7%.

"То, что мы являемся нетто экспортерами - это, безусловно, положительно. Потому что если бы это мясо оставалось на рынке нашей страны, это оказывало бы дополнительное давление на экономические показатели наших предприятий", - добавил гендиректор НСП.

Сергей Лахтюхов НСП
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