МКАО "Циан" получило публичный статус

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российская холдинговая компания сервиса объявлений о недвижимости МКАО "Циан" получила публичный статус и преобразована в МКПАО. Соответствующая информация опубликована в ЕГРЮЛ в среду, изменения были внесены во вторник.

В конце января ЦБ РФ принял решение о регистрации проспекта обыкновенных акций "Циан" для получения компанией публичного статуса. Речь идет о проспекте акций МКПАО "Циан Технолоджи Лтд" (сокращенное наименование - "Циан").

В прошлом году "Циан" инициировал реструктуризацию, в рамках которой зарегистрированная на Сейшелах Cian Technology Ltd стала владельцем 69,94% кипрской Cian Plc. Сообщалось, что сделка была осуществлена через обмен ценных бумаг, а компания с Сейшельских островов принадлежит акционерам сервиса, чьи акции не находятся в свободном обращении.

Cian Technology Ltd стала новой холдинговой компанией, провела редомициляцию в САР Калининградской области и продолжила работу как МКАО "Циан".

После получения публичного статуса "Циан" планирует запустить оферту на обмен ценных бумаг миноритариям Cian PLC. После завершения процесса обмена ожидается начало торгов акциями "Циан" на Мосбирже.