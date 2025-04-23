Philip Morris увеличил квартальную выручку на 5,8%

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Табачный концерн Philip Morris International увеличил чистую прибыль и выручку в первом квартале 2025 года, а также улучшил прогноз скорректированной прибыли на текущий год в целом.

В январе-марте выручка компании выросла на 5,8% до $9,3 млрд. Опрошенные FactSet аналитики ожидали показатель близ $9,14 млрд.

Чистая прибыль увеличилась до $1,72 в расчете на бумагу с $1,38 на акцию. Скорректированная прибыль составила $1,69 на акцию при прогнозе экспертов на уровне $1,61 на бумагу.

Продажи сигарет в натуральном выражении повысились на 1,1%, до 144,8 млрд штук, стиков для систем нагревания табака - на 11,9%, до 37,1 млрд.

В России Philip Morris увеличила продажи сигарет на 5,6%, до 12,1 млрд, стиков - на 6,1%, до 4,3 млрд.

Компания теперь ожидает в 2025 году получить скорректированную прибыль в диапазоне $7,36-7,49 на акцию, предыдущий прогноз предусматривал $7,04-7,17 на акцию. Аналитики оценивали этот показатель в $7,18 на акцию.

Руководство компании рекомендовало квартальные дивиденды на уровне $1,35 на акцию.

Акции Philip Morris растут на 4,6% в ходе предварительных торгов в среду. С начала года капитализация компании подскочила на 36%, до $255 млрд.

Philip Morris была выделена из Altria в 2008 году и входит в число крупнейших мировых производителей табачных изделий. Компания выпускает сигареты на 39 предприятиях по всему миру и продает их более чем на 180 рынках. В портфеле брендов компании - марки Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, Bond Street и другие. PMI также выпускает системы нагревания табака Iqos и табачные стики для них.